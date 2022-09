PM faz parto às margens de rodovia

Os PMs deitaram a mãe no interior do veículo e o bebê nasceu no banco de trás do automóvel

Uma mulher deu à luz dentro de um carro às margens da MG-10, em Vespasiano na Grande BH, nesta terça-feira (27). O nascimento só foi possível com a ajuda de uma guarnição da Polícia Militar (PM). Os agentes chegaram ao local e o parto já estava em estágio avançado. Leia também Petrobras assina contrato com Keppel Shipyard para construção da plataforma P-83

Assim que o parto terminou, a mulher, a criança e o pai foram encaminhados para a Maternidade do Hospital Risoleta Tolentino Neves para cuidados médicos.