PM contra o isolamento social morre de coronavírus em São Paulo

Na última quinta-feira (14), um policial militar de Guarujá, no litoral de São Paulo morreu de coronavírus. O cabo Ricardo Valentim da Silva, de 47 anos, do 21° Batalhão da Polícia Militar era contra o isolamento social e às medidas adotadas para combate e prevenção da pandemia causada pela Covid-19.

Ele morreu depois de passar mal e precisar ser internado no Hospital Santo Expedito, em Santos. No hospital ele foi diagnosticado com coronavírus.

Em suas redes sociais Ricardo frequentemente condenava as medidas de isolamento social adotadas pelas autoridades sanitárias.

Em um vídeo compartilhado pelo PM, ele critica a decisão do infectologista David Uip, ex-coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo, de não divulgar os medicamentos que usou no tratamento do coronavírus, quando, em abril, contraiu a doença.

“Fica em casa que a Sabesp e a CPFL vem te lembrar com servidores da empresa cortando os mesmos”, escreveu, ironizando uma publicação que pedia pelo isolamento social.

Em outras publicações do policial ele chamava as medidas de isolamento de ‘jogo político’.

A família do policial repercutiu sua morte nas redes sociais. “Estamos sem chão, vivendo um pesadelo”, lamentou uma familiar em uma das homenagens. “Não consigo nem pensar como ficaremos sem você, a diversão da nossa família”, completou.

Em outra publicação, uma amiga da família diz que faltam palavras para descrever o luto. “Palavras me faltam nesta hora, mas queremos lembrar [de você] assim, como uma pessoa incrível”, desabafou.