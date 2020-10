PM à paisana troca tiros com suspeito de assalto, que vem a óbito

PUBLICIDADE

Um policial militar à paisana reagiu a um assalto a uma loja nesta quinta-feira (29), em Teresina-PI, e acabou tirando a vida do suspeito do crime.

O PM estava com o cunhado no estabelecimento, uma loja de peças automotivas. Em determinado momento, o suspeito chegou de moto e anunciou o assalto. O policial, então, sacou a própria arma e deu início a uma troca de tiros.

O suspeito do assalto foi baleado e morreu no local. O cunhado do PM acabou sendo atingido na cabeça e foi encaminhado em estado grave para o Hospital de Urgência de Teresina. O tiro que o acertou teria partido da arma do assaltante.

A arma e a moto usadas pelo suspeito foram apreendidas. Nenhum dos envolvidos teve o nome divulgado. A Polícia Civil deve investigar o caso.