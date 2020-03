Pizzaria de Nova York coloca foto de pets que precisam de adoção nas embalagens

PUBLICIDADE 

Uma pizzaria de Nova York adotou uma ação que tem surpreendido os novaiorquinos. Nas embalagens de entrega, fotos de cachorros que esperam a adoção são divulgadas. Além de ajudar os bichinhos, quem adota o cachorro ganha R$ 50 reais em desconto.

Além da foto, as caixas vem com a frase “Me adote!”e com o nome, idade e local onde ele está.

No segundo dia de circulação da ação, as fotos na caixa de pizza resultaram na adoção de um filhote de Boxer, após seis meses de vida.

A ideia de Mary Alloy, dona da pizzaria, surgiu quando a proprietária se tornou voluntária na Sociedade para a Prevenção da Crueldade contra os Animais de Niagara. “Todos nós adoramos animais aqui, então eu pedi permissão para a franquia e imediatamente coloquei a ideia em prática”, disse.

Para a coordenadora da ONG, Kimberly LaRussa, as pessoa pedem pizza só pela causa. “Muitas pessoas estão pedindo pizza apenas por causa das fotos. Outras pizzarias se ofereceram para colocar esses mesmos panfletos em suas caixas de pizza, e muitas pessoas estão avisando seus amigos e familiares”.

Após o sucesso a pizzaria anunciou, nesta quarta-feira (4), que as caixas levarão também fotos de gatinhos.