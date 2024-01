Pizza de ouro 24 quilates se torna a mais cara do Brasil

A pizza é comercializada por R$ 350 em seu tamanho médio

Em Balneário Camboriú, Santa Catarina, é possível degustar uma pizza revestida com folhas de ouro 24 quilates, tornando-a uma das mais caras do Brasil, de acordo com a Federação Brasileira de Mestres e Pizzaiolos.

A mencionada pizza é comercializada por R$ 350 em seu tamanho médio, estabelecendo-se como a mais cara do país. Para aqueles que desejam uma opção mais acessível, a versão pequena está disponível por R$ 200.

Entretanto, o luxo não se limita ao ouro, pois a receita inclui outros ingredientes nobres, como filé mignon, trufa negra, queijo parmesão ralado e borda de catupiry, além de um molho bechamel.