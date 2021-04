Pitbull ataca vira-lata e é ‘laçado’ pela PM

O animal havia fugido de uma residência, enquanto o dono não estava no local

No fim da tarde de domingo (11), um pitbull foi recolhido pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), depois de ter atacado um vira-lata no Jardim Presidente, em Campo Grande. As informações são do G1.

De acordo com a Polícia Militar (PM), um dos agentes conseguiu ‘laçar’ o pitbull com cordas. O animal havia fugido de uma residência, enquanto o dono não estava no local.

Por causa do risco para outros animais e moradores, o comparecimento do CCZ foi solicitado para a realização do recolhimento do cachorro.

O vira-lata atacado apresentou escoriações e fraco. O dono do pitbull será responsabilizado criminalmente por omissão na guarda e cautela de animais.