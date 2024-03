Pintor de 25 anos morre eletrocutado enquanto trabalhava em Goiânia

No Parque Santa Rita, em Goiânia, na manhã da última segunda-feira (18), o pintor Luiz Eduardo Mendes Domingos, de 25 anos, perdeu a vida ao receber uma descarga elétrica enquanto trabalhava em uma obra de um galpão na região.

O acidente ocorreu por volta das 10h30, segundo informações dos socorristas. Luiz Eduardo estava pintando a fachada do galpão em um andaime com cerca de 6 metros de altura, sem o uso de equipamentos de proteção adequados.

Conforme relato dos colegas do pintor ao Samu, ele teria encostado o cabo do rolo de pintura na rede de alta tensão, resultando no choque elétrico. Felizmente, seus colegas conseguiram segurá-lo e amortecer sua queda.

Uma equipe de resgate chegou rapidamente ao local, e até mesmo um helicóptero foi acionado para auxiliar no transporte de Luiz Eduardo. No entanto, devido à gravidade dos ferimentos, o jovem veio a óbito antes mesmo da utilização da aeronave.