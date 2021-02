Piloto sobrevoa cemitério por quase 1 hora para se despedir do pai apaixonado por aviação

PUBLICIDADE

O piloto Gabriel Peixoto dos Santos, de 27 anos, sobrevoou o cemitério onde o pai dele havia sido cremado, com o intuito de se despedir do familiar. O pai de Gabriel foi vítima de uma doença degenerativa.

Na última sexta-feira (5), o jovem sobrevoou o céu de Campo Grande-MS por quase uma hora, no cemitério Jardim das Palmeiras. Inicialmente, Gabriel não queria participar de nenhuma despedida. No entanto, o jovem pensou em homenagear Hilton Ramos dos Santos por meio da aviação, paixão de pai e filho.

O jovem contou com a ajuda da namorada, de um amigo e do comandante oficial do avião e colocou o plano em prática.

Gabriel contou ao Portal G1 que o pai que trabalhou por cerca de 35 anos como aeroviário, sendo boa parte desse período no Aeroporto Internacional de Campo Grande.

Três anos atrás veio a triste notícia: o pai foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica. Durante todo esse tempo, Hilton lutou contra a doença e contou com o apoio do filho, que esteve ao seu lado até o fim.