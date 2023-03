Piloto morre em queda de avião em Juína (MT)

Um piloto morreu na manhã desta sexta-feira, 3, após o avião agrícola que ele conduzia cair na zona rural do município de Juína

Um piloto morreu na manhã desta sexta-feira, 3, após o avião agrícola que ele conduzia cair na zona rural do município de Juína, próximo a Cuiabá. A vítima foi identificada como Alan Patrik Lemes, de 30 anos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, estava somente o piloto na aeronave no momento do acidente. Equipes de resgate dos bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e estão no local.

Alan Patrik trabalhava em uma fazenda da região e estava em trabalho quando a aeronave caiu.

“Trata-se de uma aeronave agrícola. O acidente foi fatal. De pronto, enviamos nossa equipe de serviço e acionamos o Samu e o Seripa. Vai ser feita a remoção da vítima e a guarda da aeronave no local para investigação”, disse o capitão Diniz, do Corpo de Bombeiros.