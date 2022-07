Piloto morre após queda de aeronave em MT

Nesta segunda-feira, 11, uma aeronave caiu em Conquista D’Oeste, o piloto foi socorrido no local e encaminhado para um hospital

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada pela manhã em um região que fica a aproximadamente 50 km de Pontes e Lacerda (MT).

Os bombeiros disseram que uma pessoa que estava no local ajudou a retirar o piloto do avião e o levou até um posto de gasolina, que fica na rodovia.

Chegando no posto, a equipe verificou que a vítima se tratava de um homem de aproximadamente 40 anos, que tinha fratura exposta no membro inferior direito, estava consciente, porém um pouco desorientado.

O Corpo de Bombeiros encaminhou o piloto para o Hospital Vale do Guaporé em Pontes e Lacerda, a 483 km de Cuiabá, e segundo a equipe, ele estava consciente, mas teve perda considerável de sangue.

Chegando no Pronto Atendimento do hospital a vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória e ficou sob os cuidados da equipe médica. De acordo com a unidade de saúde, o piloto não resistiu aos ferimentos e morreu no local.