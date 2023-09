PF realiza desarticula organização criminosa envolvida em tráfico de drogas e roubo de cargas

O acusado faz parte de uma organização criminosa responsável pelo tráfico de drogas no Complexo do Salgueiro e na comunidade do Jardim Catarina

Nesta segunda-feira, 25 de setembro, a Polícia Federal deflagrou a Operação Pontual com o objetivo de cumprir mandados de prisão preventiva e busca e apreensão contra um membro de uma organização criminosa envolvida no tráfico de drogas e no roubo de cargas na região de São Gonçalo, no Rio de Janeiro.

O indivíduo detido, que já havia sido denunciado, é acusado de desempenhar um papel crucial no transporte de armas, drogas e traficantes entre várias comunidades controladas por uma das principais facções criminosas do Rio.

Os mandados, emitidos pelo Juízo da 2ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, foram executados na residência do suspeito, localizada no bairro da Gamboa, na região portuária, no Centro do Rio de Janeiro.

A investigação aponta que o acusado faz parte de uma organização criminosa responsável pelo tráfico de drogas no Complexo do Salgueiro e na comunidade do Jardim Catarina, além de estar envolvido em outros crimes, como roubo de cargas, homicídios e extorsão de moradores e comerciantes locais, práticas frequentemente atribuídas a milícias.

O investigado será processado por envolvimento em organização criminosa armada e, se condenado, poderá enfrentar uma pena de até 8 anos de reclusão.