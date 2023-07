PF prende suspeito de abusar sexualmente de duas crianças em MS

O suspeito estava sendo procurado por meio de um mandado de prisão preventiva e busca e apreensão

Na manhã desta terça-feira (4), um homem não identificado foi preso durante uma operação da Polícia Federal que visa combater a produção, compartilhamento e posse de conteúdo relacionado à exploração sexual infanto-juvenil. De acordo com as autoridades, o indivíduo é suspeito de abusar sexualmente de duas crianças.

A identidade do indivíduo e o bairro onde ele foi encontrado não foram divulgados oficialmente. Durante as buscas, foram encontrados materiais que serão submetidos a análises periciais, com o objetivo de identificar as vítimas e fornecer o apoio necessário às suas famílias.

A operação, denominada Omopotî Haguã, tem como foco principal o combate aos crimes relacionados à exploração sexual de crianças e adolescentes. A Polícia Federal está empenhada em desmantelar redes criminosas que se dedicam a essas práticas repugnantes, buscando proteger as vítimas e levar os responsáveis à justiça.