PF prende idoso tentando embarcar com droga para o Japão

O suspeito disse ter vindo ao Brasil à negócios, e que deconhecia a existência da droga encontrada em sua bagagem

Na noite de ontem (18), a Polícia Fderal prendeu um idoso de 70 anos no Aeroporto Internacional de São Paulo. Ele tentava transportar dois quilos de cocaína em sua bagagem.

A abordagem foi feita e, ao revistar a bagagem do passageiro, foram encontradas dentro de uma mochila quatro almofadas, e nelas, estavam escondidas as porções de cocaína sob os forros.

A PF, no Aeroporto Internacional de São Paulo, prendeu na noite do domingo (18/6), um passageiro transportando dois quilos de cocaína em sua bagagem. Ele pretendia embarcar em um voo para a Etiópia, onde faria conexão para ir para Tóquio, no Japão.