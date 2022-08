PF prende homem com mais de 10 mil arquivos de pedofilia

Segundo informações da Polícia Federal, durante as investigações foram encontrados arquivos produzidos em 2006, o que provaria que o homem detido cometeu o crime de forma continuada por mais de 15 anos

Um homem de 63 anos foi preso com mais de 10 mil arquivos de pedofilia na manhã desta quarta-feira (24) em Vila Velha, na Grande Vitória.

A prisão faz parte da Operação Teimosia IV, da Polícia Federal, que investiga em caráter permanente a produção, divulgação e transmissão de imagens e vídeos ou outros registros que contenham cenas de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo crianças ou adolescentes no Espírito Santo.

Para esta detenção, as investigações utilizaram ferramentas e técnicas que permitiram a coleta de informações na internet e a identificação de usuários que frequentemente compartilham, armazenam, produzem ou comercializam esse tipo de arquivo na rede.

De acordo com a Polícia Federal, o material apreendido será submetido à perícia técnica e a investigação terá foco na identificação de possíveis vítimas.

O suspeito, que não teve a identidade revelada, poderá responder por transmissão e armazenamento de material pornográfico envolvendo criança ou adolescente. Os crimes estão previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) com penas que podem chegar a até 10 anos.