PF, PM e MPSP desmantela organização dedicada à prática de homicídios

Foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão

Na manhã desta quinta-feira (14), a Polícia Federal (PF), em colaboração com a Polícia Militar (PM) e o Ministério Público de São Paulo (MPSP), iniciou a Operação Irrestrita.

A operação visa desmantelar uma célula de uma organização criminosa dedicada à prática de homicídios contra adversários e terceiros, além do comércio ilegal de armas de fogo.

A ação mobiliza aproximadamente 150 policiais federais, com suporte da PMSP, para a execução de 16 mandados de busca e apreensão, juntamente com três mandados de prisão preventiva em diferentes localidades do estado de São Paulo.