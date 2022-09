PF mira grupo especializado em roubos a carteiros

Os investigados estariam envolvidos no roubo de objetos postais ocorrido em abril deste ano, quando renderam o trabalhador dos Correios

Na manhã desta quinta-feira (22), a Polícia Federal deflagrou a operação “Amigo Secreto”, buscando desarticular um grupo criminoso especializado em praticar roubo a carteiros na ilha de São Luís, no Maranhão.

Os investigados estariam envolvidos no roubo de objetos postais ocorrido em abril deste ano. Na ocasião, o trabalhador dos Correios foi rendido por dois homens armados que roubaram o veículo conduzido por ele e as encomendas que estavam sendo transportadas.

A equipe policial recebeu a informação de que os suspeitos estariam em uma casa abandonada separando os produtos do crime, mas ao chegar no local, apenas embalagens vazias foram encontradas. Mesmo assim, os suspeitos de participarem do crime foram indentificados.

Eles já respondem a outros processos criminais por roubo e porte ilegal de arma de fogo, e agora responderão pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, cuja pena pode ultrapassar 16 anos de reclusão.