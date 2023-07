PF investiga associação criminosa voltada ao tráfico de drogas no Amapá

Os investigados poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com pena de até 30 anos de reclusão e multa

No começo da manhã desta terça-feira (11), a Polícia Federal deflagrou a Operação Groff, com o cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão em Macapá, no Amapá, contra uma associação criminosa voltada ao tráfico de drogas.

Um dos investigados comercializava entorpecentes de dentro da penitenciária, quando ainda cumpria o regime fechado, dando ordens para seus comparsas que estavam livres e repassavam as orientações para as entregas nos bairros de Macapá.

Eram feitas, em média, de 20 a 30 entregas por dia. Há fortes indícios de que o chefe da associação criminosa, que está em liberdade provisória, continua praticando o crime. O indivíduo já responde processo por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Outro investigado é um homem que já foi alvo da Polícia Federal na “Operação Bart”, deflagrada em outubro de 2021, também contra o tráfico de drogas. Entretanto, mesmo estando preso, há suspeitas de que o investigado continua com a prática ilícita, ordenando os crimes de dentro do sistema penitenciário.

Eles usavam a chave Pix de suas companheiras, para tentar driblar as autoridades e para não serem identificados pelos compradores. Ainda não é possível afirmar se as mulheres estavam envolvidas no tráfico.

