PF e TOR/BOMRv apreendem 4,5ton de maconha

O destino do entorpecente seria Santa Catarina. Além da droga, foram apreendidos valores em espécie e o veículo que realizava o transporte

A Polícia Federal, com o apoio do TOR do BPMRv, apreendeu 4,5ton de maconha e prendeu dois homens em flagrante na manhã de domingo (21/8). Uma carreata na rodovia MS-386, entre Ponta Porã/MS e Amambai/MS, foi abordada, e nela encontraram aproximadamente 4,5 ton de maconha escondida em uma carga de milho.

O condutor e o passageiro de 45 anos foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Ponta Porã/MS, onde foram realizados os procedimentos relativos à prisão.

Eles irão responder pelo crime de tráfico de drogas, cuja pena pode ser de 5 a 15 anos de prisão.