PF desmantela grupo suspeito de invadir conta de cliente Caixa e realizar PIX

As buscas foram realizadas em endereços situados na Vila dos Palmares, no município de São Paulo (SP)

Nesta quinta-feira (9), a Polícia Federal (PF) desmantelou uma organização criminosa que utilizou esquemas fraudulentos para desviar dinheiro de contas bancárias de clientes da Caixa Econômica Federal por meio do sistema Pix.

Os agentes cumpriram quatro mandados de busca e apreensão emitidos pela 5ª Vara da Justiça Federal de Mato Grosso.

De acordo com a PF, o objetivo das ações é reunir evidências que confirmem a autoria do crime e identifiquem a conduta dos criminosos, além de facilitar a identificação de outras vítimas envolvidas no esquema fraudulento.