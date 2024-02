PF acha casa onde ‘mulas’ eram treinadas para engolir drogas para o tráfico

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – A Polícia Federal localizou, nesta segunda-feira (5), uma residência em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, que servia para treinar “mulas do tráfico”, como são chamadas as pessoas usadas para transportar drogas para o exterior.

Casa servia para preparar as “mulas” a engolir cápsulas com drogas que, posteriormente, seriam transportadas no tráfico internacional. Dois suspeitos, que seriam os responsáveis pelo aliciamento e para treinar as “mulas”, fugiram ao perceberem a chegada dos agentes – o veículo utilizado na fuga foi abandonado pelos criminosos e apreendido. As informações são da PF.

Os suspeitos também forneciam estadia, passagens e pagavam pelos documentos das viagens.

No local, os agentes encontraram beliches, medicamentos antieméticos, malas, cápsulas e volumes com cocaína.

Quando os policiais chegaram na residência, duas pessoas do Rio de Janeiro estavam presentes, aguardando para ingerir a substância ilícita e seguir para o Aeroporto Internacional de Guarulhos. Elas foram detidas e encaminhadas à delegacia.

Segundo a PF, somente em janeiro deste ano, 17 pessoas foram presas no Aeroporto Internacional de Guarulhos por tentar transportar drogas em cápsulas engolidas. O destino preferencial é a França, de acordo com o órgão.