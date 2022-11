Petista ganha carro de luxo de amigo bolsonarista em aposta sobre as eleições

Com a vitória de Lula (PT), no domingo (30), o bolsonarista Júnior Gordinho perdeu uma Volvo branca para o amigo petista Jailton Cardoso

Uma dupla de amigos de Pernambuco apostou, durante a campanha eleitoral, dois carros de luxo, condicionando a vitória ao resultado da disputa presidencial. Com a vitória de Lula (PT), no domingo (30), o bolsonarista Júnior Gordinho perdeu uma Volvo branca para o amigo petista Jailton Cardoso.

Se perdesse, Jailton teria que entregar uma BMW, também branca. Os dois carros têm valor estimado de R$ 200 mil. Esta é a segunda vitória de Jailton, que, no primeiro turno, ganhou R$ 20 mil do amigo bolsonarista, já que Lula ficou em primeiro lugar na disputa.

“Muito feliz por ter ganho. Já falei com o meu amigo, e vamos filmar a entrega do carro”, disse Jailton.

Nas redes, Jailton disse que está feliz pela vitória de Lula, mas triste pelo amigo. Entretanto, ele disse que avisou e tentou convencer o bolsonarista a não seguir com a aposta.

“Estou recebendo a Volvo dele de coração partido, mas aposta é aposta. Tanto é que, no primeiro turno eu apostei com ele, e eu liguei para ele e disse ‘quer desistir?’. Ele disse ‘não’. Então, eu ganhei a aposta no primeiro turno e, no segundo, eu liguei para ele, eram 15h, eu disse ‘Chico, e aí? Quer desistir?’. [Ele disse] ‘Não’, então a gente seguiu até o fim”, afirmou Jailton.

Lula venceu as eleições mais acirradas desde a redemocratização com 50,90% (60,3 milhões de votos). Bolsonaro teve 49,10% (58,2 milhões de votos). Lula é o presidente eleito com a maior votação da história. Bolsonaro, por sua vez, é o primeiro mandatário a fracassar na reeleição à Presidência da República.

A aposta foi registrada em cartório. O caso curioso viralizou nas redes sociais no dia 21 de outubro de 2022, depois que Júnior Gordinho publicou no TikTok um vídeo em que, vestindo uma camisa verde e amarela e com uma bandeira do Brasil nas costas, falava da aposta, mostrando os dois carros de luxo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Jailton é o dono da BMW, petista, e eu sou bolsonariano. Então, a gente apostou hoje, a gente afirmou aqui, em papel averbado, que dando domingo, dia 30, Bolsonaro sendo presidente, eu sou dono dessa BMW. Dia 30, com o PT, que não vai ganhar, ele já perdeu, sendo presidente, essa Volvo é sua”, afirmou.

Passado o segundo turno, ele publicou um vídeo lamentando o resultado, e confirmando que entregaria o carro.

“Quero dizer ao pessoal da esquerda que espero que tenham feito uma boa escolha pelo presidente de vocês. Quero agradecer aqui ao nosso presidente, por esse verde e amarelo. Vão-se os anéis e ficam os dedos”, declarou.