Pesquisadores do Paraná descobrem planta que pode ajudar na perda de peso

Um estudo realizado na Universidade Positivo, no Paraná, constatou que a planta Picramnia excelsa, conhecida como cedrico, pode ajudar no processo de perda de peso, de controle dos índices glicêmicos e diminuir o acúmulo de gordura no fígado. Os pesquisadores do Programa de Pós-graduação em Biotecnologia Industrial fizeram testes em animais para validar a pesquisa.

A pós-doutoranda do Departamento de Cirurgia LIM26 da Faculdade de Medicina da USP e coordenadora da especialização em Fitoterapia e Plantas Medicinais Ana Flávia Marçal Pessoa relatou ao Portal Extra que as plantas são utilizadas com propósitos terapêuticos. As espécies vegetais podem ser consumidas frescas ou secas, em sua totalidade ou partes da planta, como flores, frutos ou folhas. A forma mais comum de ingestão é através do chá.

A descoberta possibilita a criação de remédios por meio da planta. Além do cedrico, o gengibre também pode estar associado ao controle da diabetes mellitus do tipo 2, conforme apontou um estudo da Universidade Federal do Ceará (UFC).

É importante, no entanto, consumir esses alimentos de forma racional. O consumo indiscriminado pode gerar reações adversas, principalmente pacientes com doenças hepáticas e renais.

A pesquisadora Ana Flávia Marçal Pessoa explica que o tempo máximo de uso desses produtos é de três meses. Alguns podem ser indicados por profissionais de saúde de forma geral, enquanto outros precisam de prescrição médica. Há disponibilidade no SUS.