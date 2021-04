Pescadores fisgam atum de R$ 140 mil, mas não conseguem vendê-lo

Grupo permaneceu 15 dias no mar com o animal refrigerado com gelo, o que fez o espécime perder qualidade

Um grupo de pescadores conseguiu fisgar um raro atum azul de 350 quilos. O espécime custa em torno de R$ 140 mil e foi pescado a 300 km da costa do Rio Grande do Norte. Para efeito de comparação, em 2020, em um leilão no Japão, um atum azul de 276 quilos foi vendido por US$ 1,8 milhão. No entanto, os pescadores não conseguiram vender o peixe, pois a peça ficou muito tempo no barco e acabou perdendo qualidade. As informações são do Portal UOL.

Os pescadores são moradores de Areia Branca, a 330 km de Natal-RN. Eles relatam que não sabiam que deveriam voltar para terra firme logo após pescarem o animal. Caso o peixe ainda estivesse fresco, poderia ser utilizado para o prepara de sushis. No entanto, a demora fez com que a carne perdesse qualidade e o atum acabou sendo repartido entre os pescadores.

Segundo o apurado pelo UOL, o grupo ainda permaneceu 15 dias no mar com o animal refrigerado com gelo. O proprietário do barco que fisgou o espécime disse que a embarcação não tem câmara fria e que não imaginava que tinha que ter voltado logo do mar.

“O peixe é um bichão. Ele não estragou. É que, para fazer sushi, a qualidade ficou comprometida. Aí, como ele é muito grande, nem as peixarias daqui pegaram”, explicou.