Pescadores à deriva foram achados após enviarem localização a grupo de WhatsApp

Tobias Pereira Faustino, 29 anos, e Dedé, de 54 anos, foram localizados em meio a escuridão

Os dois pescadores regatados em Fortaleza após ficarem à deriva no mar por três horas, sobre uma jangada virada, enviaram a localização para um grupo de WhatsApp, o que ajudou a eles serem encontrados pelos colegas de profissão.

Tobias Pereira Faustino, 29 anos, e Dedé, de 54 anos, foram localizados em meio a escuridão, entre as praias do Caça e Pesca e da Sabiaguaba, a cerca de seis quilômetros de distância da costa de Fortaleza.

“Meu celular estava com 10% de carga. Avisei em dois grupos de pescadores sobre o acidente e enviei a localização. Quando o celular estava em 4% de bateria, eles encontraram a gente. […] A gente ficou se comunicando por áudio para economizar bateria e fiquei dizendo as coordenadas”, disse Tobias Pereira.

Conforme o Tobias, a embarcação retornava da praia do Pontal de Maceió, na cidade de Fortim, no litoral Leste do Ceará, e tombou com a força de uma corrente chamada pelos pescadores de “volta de mar”.

“Foi uma coisa inesquecível. Quando o barco virou, eu caí no fundo da embarcação, lá é muito liso, foi Deus que me jogou lá. Já o meu mestre foi jogado no mar, mas conseguiu nadar de volta para perto da jangada”, relatou o sobrevivente.

Pescador há 25 anos, ofício que aprendeu ainda criança com o pai, foi a primeira vez que Tobias passou por uma situação como essa. “À deriva é a primeira vez, mas perigo eu já passei muito”, disse Tobias.

Jangadeiros perderam contato

Conforme o proprietário da jangada, que não estava no barco, os jangadeiros haviam participado de uma competição na praia do Pontal de Maceió, no fim de semana. A previsão era que a jangada retornasse nesta segunda-feira, porém ele perdeu o contato com os tripulantes que estavam nela.

Já à noite, o dono recebeu a ligação de um dos pescadores informando que um vento forte rasgou a vela e a embarcação virou.

O homem entrou em contato com a Marinha, Corpo de Bombeiros, entre outros órgãos de resgate. Além disso, pediu ajuda a pescadores da região, que conseguiram localizar os tripulantes, que não estavam feridos.