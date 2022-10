Pescador viraliza nas redes sociais ao resgatar cachorra presa em barranco

Ao todo, o vídeo do resgate teve mais de 4 milhões de visualizações

O pescador Fábio Santiago viralizou nas redes sociais ao compartilhar o resgate de uma cachorrinha presa em um barranco, às margens do rio Miranda, no Pantanal de Mato Grosso do Sul.

“Estava em uma pousada na região, no primeiro dia subi o rio e acabei vendo ela lá parada e quando retornei, no final do dia, ela ainda estava lá sozinha. No acampamento fiquei pensando se ela estivesse lá no dia seguinte eu iria resgatá-la. No dia seguinte levei um pouco de comida para ela e encostei o barco. Naquele momento coloquei a comida para ela e começamos a brincar, quando vi já estava com ela no barco”, detalhou o pescador em reportagem do g1.

O resgate foi filmado e publicado nas redes sociais de Fábio. A parte um do “salvamento” acumula mais de 4,1 milhões de views. Já a parte dois, com o desfecho, tem mais de 40 mil visualizações.

O pescador conta que quando resgatou o animal percebeu que no local haviam marcas de patas de bichos grandes, como onça. “Não sei por quanto tempo ela ficou por ali, quando a resgatei haviam muitas patas marcadas na lama do barranco. Acredito que até onça possa ter passado por lá, tadinha”.

“Lembro das pescarias com meu avô quando era criança. Hoje por conta da falta de cuidado do ser humano venho pescar em Mato Grosso do Sul porque aqui é lindo. O rio tem peixe, diferente de São Paulo”, finalizou.