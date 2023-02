Pescador pega tubarão-touro com uma vara e anzol

O autor da proeza foi o pescador Michael Hengel, de 22 anos. Ele depois devolveu o animal para o mar

Um americano pescou um tubarão-touro com uma vara comum e anzol no último domingo, em North Beach, no estado americano da Flórida.

O animal capturado por Hengel tinha quase três metros de comprimento e pesava cerca de 250 kg. O jovem levou quase 1 hora para conseguir retirar o peixe da água, em “uma verdadeira luta homem contra tubarão”.

Hengel tinha usado um caiaque para entrar cerca de 300 metros mar adentro e colocar a isca na água. Depois ele retornou para a costa e logo em seguida percebeu a fisgada. O que ele não esperava é que a mordida seria de uma fêmea de tubarão.

O jovem precisou da ajuda de dois banhistas para tirar o animal da água.

“Foi logo após o pôr do sol. As varas começaram a se mover. Lutei com ele por cerca de uma hora. Assim que o levei para a praia, percebi que ele era um monstro”, disse Hengel.

De acordo com o pescador, o tubarão ficou poucos minutos fora da água. Apenas o tempo suficiente para Hengel tirar fotos e devolvê-lo para o mar.

Hengel enviou os dados e fotos do espécime capturado à Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida (FWC, da sigla em inglês), para que a instituição verificasse. O retorno que obteve também foi surpreendente.

Segundo a FWC, o tubarão pescado por Hengel pode ser o maior da espécie já capturado na Flórida. O recorde anterior era 234 kg.

O peso do espécime pescado por Hengel foi calculado com base nas medidas do animal. Além do comprimento, foi medida a circunferência do peixe, que tinha 1,39 metros. Com base nesses dados, a FWC estimou que o tubarão capturado por Hengel tinha entre 249 kg e 272 kg.