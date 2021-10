Pescador encontra vômito de baleia e pode ficar rico

Composta por uma substância gordurosa encontrada apenas no intestino das baleias, a pedra é utilizada pelas grandes farmacêuticas

Voltando de uma pescaria, o tailandês Narong Phetcharaj, de 56 anos, se viu a frente de algo que, no momento, ele não sabia o que era. A pedra branca, com cerca de 30kg, foi avistada flutuando no mar e foi identificada como “vômito de baleia”.

Composta por uma substância gordurosa encontrada apenas no intestino das baleias, a pedra é utilizada pelas grandes farmacêuticas para aumentar a duração de perfumes de luxo, como o famoso Chanel N° 5. Por ser extremamente difícil de ser encontrado, o material vale até 1 milhão de libras, o que equivale a cerca de R$ 7 milhões.

Segundo Narong, a pedra estava sendo levada pela correnteza em direção à praia Niyom, na cidade de Surat Thani, no sul da Tailândia. Com o material, ele tirou uma amostra e levou para uma universidade da região, onde foi comprovada a autenticidade.

“Estou tão animado que não sei o que fazer. Pretendo vender, porque já recebi um certificado que prova que ele é real. Se eu conseguir um bom preço, vou parar de trabalhar como pescador e dar uma festa para meus amigos”, contou Narong ao Daily Mail.