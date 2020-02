Pedreiro é preso por abusar de enteadas por cerca de 7 anos

PUBLICIDADE 

Na madrugada desta segunda-feira (10), um pedreiro de 69 anos foi preso suspeito de abusar sexualmente das enteadas de 10 e 12 anos, no Bairro Jardim Eldorado, em Cuiabá. O idoso negou o crime.

A mãe das vítimas afirmou que só tomou conhecimento do caso após o relato das filhas. Ela registrou a denúncia e afirmou que os abusos aconteciam há cerca de 7 anos. Segundo as autoridades, as meninas afirmaram que eram abusadas todos os fins de semana quando a mãe saía para o trabalho e elas ficavam sozinhas com o padastro.

No corpo das vítimas, foram encontradas várias marcas do abuso. Elas foram encaminhadas ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de corpo de delito. Já o suspeito está preso na Central de Flagrantes de Cuiabá e deve passar por audiência de custódia ainda nesta segunda-feira.