‘Pedófilo palhaço’ é preso em Cabo Frio

Com ele, os agentes apreenderam imagens de crianças nuas com dizeres que lembravam rituais satânicos

Na manhã de terça-feira (30/11), a Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu um homem suspeito de pornografia infantil. Com ele, os agentes apreenderam imagens de crianças nuas com dizeres que lembravam rituais satânicos, além de dois cadernos com senhas para sites de pornografia infantil.

A prisão é resultado de um mandado de busca e apreensão deferida pela Vara Criminal de Laguna, de Santa Catarina, cidade onde o suspeito já havia cometido crime semelhante.

Conforme a polícia, o suspeito não foi encontrado em casa. Porém, os agentes conseguiram entrar na residência e encontraram as imagens em um cômodo da residência. Os policiais apreenderam máscaras de palhaço e uma inspirada no personagem da sequência de filmes “Pânico”.

Nas paredes do quarto, dizeres de intimidação escritos à mão ao lado e fotos de mulheres. Ao lado de uma das imagens, havia um pequeno texto com ameaça e características atribuídas a uma das vítimas pelo autor “Mato ela, moça bonita. Ela loira”, dizia.

Neste momento, o suspeito apareceu na casa onde mora acompanhado de sua mãe. A polícia então deu a ordem de prisão a ele. O suspeito foi encaminhado à Justiça.

Fora as apreensões citadas, a polícia também apreendeu um computador portátil, quatro pendrives e um telefone celular.