Pé de tomate nasce por baixo de piso e surpreende morador de Goiânia

Um morador de Goiânia se surpreendeu ao perceber que um pé de tomate estava crescendo por baixo do piso da casa dele. De acordo com a família, a planta germinou e até o momento, já deu mais de 40 frutos.

Segundo o funcionário público aposentado, Geraldo Magela, há cerca de dois meses a presença da planta foi notada. Até o momento, ele e a família já colheram e comeram quatro tomates maduros e estão animados pelos próximos que podem vir.

O morador conta que, diferente do muitos pensam, o pé não foi plantado e nem sequer jogaram sementes no quintal para que nascesse daquela forma. Apenas surgiu ali, debaixo do azulejo, na fresta de um ralinho onde escoa a água da chuva do telhado da casa.

Sem planos para vendê-los, Geraldo conta que os frutos vão ficar para serem degustados pela família.

Como surgiu?

O engenheiro agrônomo Leonardo Machado explicou que o tipo de fruto que surgiu na casa do seu Geraldo é um tomate de mesa, item conhecido na cozinha das donas de casa, e seu crescimento pode ser um acaso da natureza.