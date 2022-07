PCDF deflagra operação e prende traficante de drogas

Nesta sexta, a PCDF realizou a segunda fase da Operação Adaga para prender um rapaz, de 20 anos, investigado pelo crime de tráfico de drogas

Na manhã desta sexta-feira, 15, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 38ª DP, como o apoio de equipes da Divisão de Operações Especiais (DOE) e da Seção de Operações com Cães, realizou a segunda fase da Operação Adaga para prender um rapaz, de 20 anos, investigado pelo crime de tráfico de drogas.

De acordo com a delegacia, o suspeito passou a ser investigado em março deste ano, a partir de uma denúncia anônima que informou quem era um dos principais traficantes da Avenida Misericórdia, situada na Colônia Agrícola Samambaia, em Vicente Pires.

As investigações se iniciaram e culminaram na deflagração da primeira fase da operação, em março deste ano, quando um motociclista, 20 anos, foi preso em flagrante quando entregava drogas a um usuário, na porta de casa e, ainda estava de posse de outras quatro porções de maconha.

Confirmou-se, também, que o traficante era o dono da casa e possuía uma prisão anterior pelo crime da mesma natureza, fato ocorrido em Ceilândia, no ano de 2020.

Diante de tais circunstâncias, fora representada pela expedição de mandado de busca e apreensão para tal residência, tendo sido a medida deferida pelo Poder Judiciário.

Nas buscas realizadas hoje, foram encontradas na casa do investigado porções de drogas do tipo maconha e cocaína, R$ 724, em espécie e produtos eletrônicos suspeitos de serem ilícitos.

“Ressalte-se que a porção de cocaína encontrada foi localizada no interior do suporte da lâmpada do ventilador de teto existente no quarto do casal”, destaca João Ataliba Neto, delegado-chefe da 38ª DP.

Tais objetos e valores foram apreendidos e o homem conduzido em flagrante à 38ª DP. Após a formalização da prisão, ele foi recolhido à carceragem da PCDF, onde permanece à disposição da justiça.

Caso seja condenado, o traficante estará sujeito a pena variável de 5 a 15 anos de prisão.