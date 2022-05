PCDF prende homem acusado de torturar irmãos, filho e mãe idosa

As investigações apontam que o criminoso restringia comida e condições básicas de higiene ao irmão, mesmo em condições de provê-las

Nessa quinta-feira, 12, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por intermédio da Decrin e em parceria com a DPCA, deflagrou uma operação para cumprir mandado de busca e apreensão em uma residência situada no Riacho Fundo.

Na casa, foi preso um homem, sem identidade revelada, acusado de crime de tortura contra o próprio irmão deficiente de 39 anos. As investigações apontam que o criminoso restringia comida e condições básicas de higiene ao irmão, mesmo em condições de provê-las.

As equipes policiais se locomoveram até o endereço, onde encontraram a vítima faminta, sem roupa, com fezes no chão, trancada em um quarto sem eletricidade, onde ficava dia e noite, com receio de sair, amedrontada pelos quatro cachorros do acusado, todos da raça pitbull.

Durante o resgate, a vítima chegou a desmaiar de fome, sendo encaminhada para atendimento hospitalar, havendo suspeita de desnutrição e desidratação. Apesar não haver lesões aparentes, há suspeitas de que o autor também maltratava a vítima, agredindo-a com cabos de vassoura.

“Além do irmão, há notícias de que o investigado também agredia o filho, de 11 anos, a irmã e a mãe idosa, que estão afastadas da residência por força de medidas protetivas da Lei 11.340/06, em favor delas”, destaca a delegada-chefe da Decrin, Ângela Maria dos Santos.

O agressor pode cumprir pena de dois anos e oito meses a 12 anos de reclusão, sendo o crime inafiançável.