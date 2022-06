PCDF prende acusado de espancar homem de 52 anos no Sol Nascente

Nessa segunda-feira, a PCDF realizou o cumprimento de prisão contra um rapaz, de 18 anos, acusado de crimes de homicídio qualificado

Na tarde dessa segunda-feira, 13, a Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da 19ª DP, realizou o cumprimento de prisão contra um rapaz, de 18 anos, acusado de crimes de homicídio qualificado, por motivo fútil e pela impossibilidade de defesa da vítima, na modalidade tentada, e corrupção de menores.

A investigação apontou que, na madrugada de 6 de junho, um homem, de 52 anos, foi espancado em uma chácara do Sol Nascente. Segundo informado, a vítima, após ingerir bebida alcoólica, adormeceu ao relento antes conseguir chegar até a sua casa.

Desse modo, o acusado, na companhia de dois adolescentes infratores, de 15 e 17 anos, ao observar a vítima totalmente embriagada e com as calças arreadas, começaram a espancá-lo com chutes e pisadas na cabeça, sob a crença de que o homem seria um estuprador.

“Um dos envolvidos arremessou uma pedra contra a vítima. Em razão das agressões, o homem ficou muito lesionado, perdeu dois dentes e encontra-se em estado grave no Hospital de Base de Brasília. Verificou-se, ainda, que os indivíduos estavam fazendo uso de drogas, momentos antes do crime”, destaca o delegado-chefe adjunto da 19ª DP.

O autor, de 18 anos foi preso na cidade de Santo Antônio do Descoberto/GO em virtude do cumprimento do mandado de prisão. A responsabilização criminal dos adolescentes ficará a cargo da DCA 2.