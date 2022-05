PCDF fecha revenda irregular de gás no Gama

A Defesa Civil (DCDF) e a PCDF, realizaram um operação conjunta onde efetuaram o fechamento de uma revenda clandestina de gás de cozinha

Na tarde de quinta-feira, a Defesa Civil (DCDF) e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), realizaram um operação conjunta onde efetuaram o fechamento de uma revenda clandestina de GLP (gás de cozinha), na Quadra 06, no Setor Leste, no Gama.

A operação teve início a partir de denúncia recebida pela Gerência de Controle e Análise Produtos Perigosos, da Coordenação de Operações, da DCDF.

A PCDF foi informada e, através da 14ª Delegacia de Polícia — Gama, conduziu uma investigação que resultou na apreensão de quarenta e nove botijões de GLP, sendo vinte e cinco cheios e vinte e quatro vazios.

A polícia civil ressalta que o comércio irregular de produtos perigosos, neste caso, o gás de cozinha, traz riscos à população. O armazenamento inadequado, sem distanciamento, ventilação e proteção adequados, potencializa o dano em caso de vazamento, incêndio ou explosão.

É importante apenas efetuar a compra de gás apenas em estabelecimentos credenciados. e sempre verificar a identificação do comércio e a placa de autorização da Agência Nacional de Petróleo.