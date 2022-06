PCDF apoia operação de combate a pirataria online

A ação faz parte de mobilização internacional coordenada pela Secretaria de Operações Integradas, Polícias Civis e agências americanas e UK

Por Tereza Neuberger

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC), em apoio à Polícia Civil do Estado de Goiás, participou nesta segunda-feira (21) da Operação 404. A operação visou combater a pirataria online.

No âmbito da operação foram cumpridos mandados de busca e apreensão contra alvos no

estado de Goiás e no Distrito Federal.

A ação faz parte de mobilização internacional coordenada pela Secretaria de Operações

Integradas (Ministério da Justiça e Segurança Pública), Polícias Civis e Agências de Aplicação da

Lei dos Estados Unidos e Reino Unido.

As polícias civis de 11 estados, sendo eles Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, e do

Distrito Federal, realizaram buscas e apreensões, e também o bloqueio de sites e aplicativos.

A operação integrada no combate à pirataria online foi deflagrada com a colaboração das

embaixadas dos Estados Unidos (Homeland Security Investigations – HSI e Departamento de

Justiça – DOJ) e do Reino Unido no Brasil (IPO – Intellectual Property Office e PIPCU – Police

Intellectual Property Crime Unit), Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil, além da

cooperação de associações de proteção da propriedade intelectual no Brasil.

No Brasil, a pena para quem pratica esse crime é de reclusão, de dois a quatro anos, e

multa.

A escolha da denominação 404 para a ópera faz referência ao código de resposta do protocolo HTTP

para indicar que a página não foi encontrada ou não está disponível.