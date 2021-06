PCCE prende foragido de Goiás por tentativa de feminicídio em Fortaleza

Durante a realização das buscas, os policiais civis obtiveram a informação de que ele utilizava nome falso e é natural do Estado de Goiás

Um homem foi preso, na tarde desta quinta-feira, 24, sob a suspeita de uma tripla tentativa de feminicídio, além da prática de constrangimento contra a própria filha, uma criança de dois anos. Após invadir a casa da ex-companheira e tentar desferir golpes de facão contra as mulheres que estavam presentes no local, ele, que é foragido de Goiás, deixou o imóvel e levou consigo sua filha para uma residência, onde foi localizado e preso.

Durante a realização das buscas, os policiais civis obtiveram a informação de que ele utilizava nome falso e é natural do Estado de Goiás, de onde fugiu após ter sido condenado por tráfico de drogas. Com o recebimento das informações, a equipe da Polícia Civil diligenciou e localizou o indivíduo próximo a uma unidade hospitalar da região.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dceca. Ele foi autuado por tripla tentativa de feminicídio. Além disso, ele responderá também pelo constrangimento e periclitação da vida da criança, em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente. A Polícia Civil investiga se houve participação do suspeito em outros crimes.