Paulo Roberto Falcão é denunciado por importunação sexual

O ex-jogador negou as acusações de assédio em uma rede social, porém anunciou sua demissão do Santos FC

O ex-jogador da seleção brasileira, Paulo Roberto Falcão, foi denunciado por importunação sexual contra uma recepcionista, em um hotel no litoral de São Paulo.

Segundo relato da mulher, de 26 anos, Falcão teria encostado seu órgão genital em seu corpo enquanto ela estava na recepção do apart hotel. Ela afirma que câmeras de monitoramento registraram o ocorrido e que uma testemunha também presenciou a ação. Contrariando a versão do ex-jogador, a funcionária alega que ele não apenas cometeu o ato, como também telefonou ao síndico do prédio para pedir desculpas antes de deixar o local às pressas.

O marido da vítima, de 38 anos e casado com a mulher há seis anos, conta que nunca havia sentido ciúme da esposa, em seus quatro anos de trabalho como recepcionista. Ele enfatiza que ela é uma pessoa centrada e dedicada ao trabalho. Foi ele quem acionou a polícia para registrar a ocorrência no apart hotel.