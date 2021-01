Patrão é preso suspeito de matar diarista que tentou evitar violência doméstica

PUBLICIDADE

Uma homem, de 45 anos, foi preso sob suspeita de espancar uma diarista, de 54 anos, e provocar a morte dela. A vítima tentou impedir que o homem agredisse a esposa. A diarista ficou uma semana internada, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

O caso ocorreu em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana de Goiânia, em 7 de janeiro. De acordo com a Polícia Civil, a vítima, identificada como Denise Alves Fernandes, foi contratada pela esposa do suspeito para fazer uma faxina na casa deles, no Setor Terra Prometida.

Durante o trabalho, ela ouviu o homem batendo na esposa e interviu para proteger a patroa. Na sequência, o homem derrubou a diarista e começou a dar vários socos e chutes nela, principalmente na região da cabeça.

A vítima foi socorrida e levada para o Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia (Huapa). No entanto, ela acabou morrendo no dia 14, em decorrência de um traumatismo cranioencefálico.

O homem foi preso na quarta-feira (27). Em depoimento, a esposa dele confirmou que o marido foi o responsável pelas agressões. Ele já tem passagem por homicídio e é investigado por agressões contra a irmã e a mãe, nos anos de 2018 e 2020. Agora, o acusado vai responder por homicídio qualificado, por meio que dificultou a defesa da vítima e por motivo fútil.