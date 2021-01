Pastor morre atropelado por caminhonete que invadiu pastelaria em SP

PUBLICIDADE

Alfredo Henrique

São Paulo, SP

O pastor evangélico Jhonnatan Guimarães, 28 anos, morreu e outras sete pessoas ficaram feridas após uma caminhonete desgovernada atingir a área externa de uma pastelaria, por volta das 17h30 de quarta-feira (30), em Santa Bárbara D’ Oeste (135 km de SP), e atropelar as vítimas.

O condutor do veículo, de 54 anos, alegou à polícia que faz uso de remédio controlado e que, antes do acidente, “teve um mal súbito”, segundo trecho de boletim de ocorrência. Ele fez exame de sangue para verificar se ingeriu bebida alcoólica. O motorista responde ao caso em liberdade. A defesa dele não havia sido localizada até a publicação desta reportagem.

Imagens feitas por uma câmera de monitoramento mostram ao menos nove pessoas, divididas em pequenos grupos, sentadas em uma área aberta da pastelaria. Instantes depois, os clientes se levantam e, em seguida, a caminhonete aparece derrubando parte da estrutura externa do comércio. O veículo parou após colidir contra um poste.

Guardas-civis municipais foram acionados para atender ao caso. Chegando no local do acidente, na esquina das ruas José Patrício com Salvador Iatarola, testemunhas relataram que o veículo trafegava em alta velocidade, quando colidiu em um carro, invadiu a pista contrária, atingindo também uma motocicleta e, em seguida, invadindo a área externa da pastelaria.

O estado de saúde das outras vítimas não foi confirmado até a publicação desta reportagem.

Na delegacia da cidade do interior, o motorista concordou em ceder uma amostra de sangue, para a realização de exame de dosagem alcoólica. Até que os resultados fiquem prontos, em cerca de 30 dias, o suspeito permanecerá em liberdade, segundo a polícia.

O caso foi registrado como lesão corporal e homicídio culposo (sem intenção) na direção de veículo automotor.

O velório do pastor Jhonnatan Guimarães ocorreu em uma igreja evangélica de Americana (127 km de SP), onde ele atuava como religioso. Ele foi sepultado na mesma cidade, por volta das 15h30 desta quinta-feira (31).

Guimarães era casado e deixa dois filhos.

Quase 9 mortos em acidente por dia em SP

Entre janeiro de novembro de 2020, foram registrados 2.889 casos de homicídio culposo (sem intenção) na direção de veículos no estado de São Paulo. Isso representa 8,6 casos diários, considerando o período. Os dados são da SSP (Secretaria da Segurança Pública), gestão João Doria (PSDB).

No mesmo período do ano passado, foram registrados 2.943 casos do tipo, representando uma queda de 1,8%.

Já o número de pessoas mortas em homicídios dolosos (com intenção) em acidentes de trânsito subiu de 19 para 23, uma alta de 21%.

As informações são da FolhaPress