Pastor diz que vai orar por morte de Paulo Gustavo

Em uma publicação nas redes sociais, o pastor José Olímpio sugeriu que ora pela morte do ator e humorista Paulo Gustavo, que está intubado em estado crítico na UTI de um hospital na Zona Sul do Rio de Janeiro. O religioso integra a Assembleia de Deus da Missão de Alagoas e é braço direito do reverendo José Orisvaldo Nunes de Lima, presidente da denominação no estado.

Junto ao texto, José Olímpio ainda compartilhou uma imagem de um filme de Paulo Gustavo.

“Esse é o ator Paulo Gustavo que alguns estão pedindo oração e reza. E você vai orar ou rezar? Eu oro para que o dono dele o leve para junto de si”, escreveu.

Posteriormente, o religioso apagou a publicação, devido a repercussão negativa. No entanto, o print foi amplamente compartilhado em grupos de WhatsApp.

Olímpio também é assessor do presidente da AD Missão no estado de Alagoas e usa as redes sociais para defender o presidente Bolsonaro e atacar os seus opositores.