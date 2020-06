Pastor diz que esposa loira se destacou entre fiéis pobres de ‘encardidos’ e ‘meio sujos’

PUBLICIDADE

Rodrigo Santos e Jéssica Maciel, um casal de pastores da cidade de Toledo, no Paraná, fizeram uma live para seus seguidores em uma rede social. Durante a transmissão ao vivo, Rodrigo contou como conheceu Jéssica e acabou sendo criticado pelos internautas por usar falas de teor racista sobre fiéis de uma região humilde da cidade. As informações são do portal BHAZ.

Na live, Rodrigo Santos disse que conheceu sua companheira em um culto na Igreja Batista do Calvário, localizada em uma região mais pobre, na Vila Pioneira, em Toledo (PR). O pastor afirmou que ficou surpreso ao encontrar sua esposa em um ambiente de fiéis “encardidos”, “mais moreninhos” e “meio sujos”

“Pra quem é de Toledo (PR) e sabe… a Igreja Batista do Calvário fica na Vila Pioneira, que é uma região mais pobre, né? E na Pioneira a gente não via loira, né? Como a minha esposa, e quando ela veio pro culto, tipo, destacou, porque o pessoal [da igreja] é tudo assim mais classe pobre, mais moreninho, meio encardido, um povo meio sujo… mas ela veio e essa aí é da Zona Norte, zona mais nobre da cidade…”, afirmou.

Quando a gravação da live viralizou nas redes, os internautas fizeram uma série de críticas aos pastores. O vídeo foi apagado pelo casal. A igreja citada por Rodrigo Santos divulgou uma nota no Instagram e afirmou que não compactua com as falas dos pastores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O amor cristão sempre baseado em pilares bem racistas.



Pastor Rodrigo Santos e Pastora Jessica Maciel.



Apagaram o Instagram mas os nomes a gente não vai esquecer. pic.twitter.com/l99JWeQt6n — Léo Pinto (@velocirapinto) June 17, 2020