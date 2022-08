Pastor de 61 anos é preso suspeito de estupro de vulnerável

A investigação começou depois que a polícia recebeu relatos de uma adolescente de 15 anos informando que tinha sido vítima de atos libidinosos praticados pelo suspeito, quando tinha menos de 14 anos

O pastor de uma igreja em São Felix do Tocantins, na região do Jalapão, foi indiciado pela Polícia Civil suspeito de estupro de vulnerável. Segundo a investigação, o homem de 61 anos se aproveitava do cargo religioso para abraçar, beijar e tocar as vítimas de maneira inapropriada e libidinosa.

Durante as investigações a polícia descobriu que há anos o suspeito apresentava comportamento indevido com crianças e adolescentes do sexo feminino. Segundo a polícia, mais de dez testemunhas confirmaram as acusações.

O inquérito foi concluído nesta quinta-feira (11), quando o homem foi indiciado por estupro de vulnerável. O caso foi envidado para a Justiça e as investigações continuam para apurar abusos contra outras vítimas.