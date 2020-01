Parto de bebê prematuro e com tumor maior que a cabeça mobiliza 50 profissionais

PUBLICIDADE 

O Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) mobilizou 50 profissionais e duas salas no centro cirúrgico para atender a uma gestante de 34 semanas, que precisou de uma cirurgia complexa. A ação ocorreu recentemente e a equipe médica resumiu o atendimento como “desafiador e surpreendente”.

No dia 7 de dezembro de 2019, Vanessa Barbosa Furtado foi ao hospital com dor abdominal, segundo o portal G1. Ela então foi medicada, passou por exames e permaneceu internada. Neste período, foi constatado que o filho dela estava com Teratoma Cervical, que, segundo a equipe responsável, é um tumor constituído de células parenquimatosas, representativas de mais de uma camada germinativa.

Houve então a definição do melhor tratamento, que seria a ressecção cirúrgica do tumor, com manutenção do aporte respiratório. Neste procedimento, o bebê foi parcialmente retirado do ventre por meio da cesariana e depois foi entubado. Em seguida, ele foi levado para outra sala do centro cirúrgico e lá houve a retirada do teratoma, enquanto a mãe também passava pela conclusão do parto.

Vanessa já teve alta médica. O bebê, chamado José, segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal por ser prematuro e também para acompanhamento especializado da sua evolução.

A diretora-presidente do HRMS, também especialista em cirurgia em cabeça e pescoço, Rosana Leite, fala que a mãe teve ruptura da bolsa desde a 32ª semana de gestação.

Segundo Leite, a criança atualmente está respirando normalmente e já está na unidade intermediária.