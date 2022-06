Partilha de bens termina em agressão entre irmãos

O irmão teria agredido a irmã mais nova com socos e chutes. O padrasto deles, de 76 anos, tentou intervir e também foi agredido

A possível partilha de bens de uma família terminou em agressão entre irmãos no último domingo (19), na cidade de Frutal, interior de Minas Gerais.

O irmão, de 35 anos, teria agredido a irmã mais nova, de 30 anos, com socos e chutes. O padrasto deles, de 76 anos, tentou intervir e também foi agredido.

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar no local, a equipe encontrou a mulher na calçada, chorando e com diversos ferimentos no rosto.

Segundo a vítima, ela teria ido até a casa da mãe a visitar e encontrou o irmão. Pouco depois, os dois começaram a discutir sobre os bens e o homem a agrediu. O idoso, ao tentar ajudá-la, foi empurrado.

Com a confusão, o irmão conseguiu fugir e está sendo procurado pela polícia desde então. A Polícia Civil investiga o caso.