Para defender a irmã de agressão, homem mata o cunhado a facada

De acordo com a polícia, Helton Jhon Monteiro do Nascimento foi esfaqueado no pescoço pelo irmão de sua esposa

Na madrugada deste domingo, 2,um homem de 29 anos foi morto a facadas em Campo Grande. De acordo com a polícia, Helton Jhon Monteiro do Nascimento foi esfaqueado no pescoço pelo irmão de sua esposa. Segundo o boletim de ocorrência, Helton teria agredido a companheira durante uma discussão. O irmão da mulher presenciou a cena e, par defendê-la, esfaqueou o cunhado. O Samu foi acionado, mas Helton já estava morto quando o socorro chegou. O suspeito fugiu com sua esposa e filho, levando a arma do crime. Até a publicação desta notícia, o homem não tinha sido localizado.