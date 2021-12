‘Papai Noel’ assalta lojas e é preso

O “bom velinho” foi detido por carabineiros depois de uma troca de tiros. Segundo as autoridades, ele já havia roubado cinco farmácias

Um homem vestido de Papai Noel foi preso após realizar uma série de assaltos em Trionfale, em Roma.

O “bom velinho” foi detido por carabineiros depois de uma troca de tiros. Segundo as autoridades, ele já havia roubado, ao menos, cinco farmácias da região.

Mas foi ao tentar assaltar uma tabacaria que ele foi preso. O homem teria entrado no estabelecimento e dado uma coronhada na cabeça do dono do local.

Ao tentar fugir, houve perseguição pelos carabineiros do núcleo operacional de Trionfale, com dinheiro e uma arma.

A verdadeira identidade do homem não foi revelada, mas sabe-se que ele tem 45 anos e já havia sido preso anteriormente por posse de drogas.