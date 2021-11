‘Palhaço’ é preso por pedofilia

O investigado, de 39 anos, tem como profissão se fantasiar de “palhaço” e aproveitava para atrair menores e conseguir material pornográfico infantil

Na manhã de terça-feira (9), a Polícia Civil de São Paulo prendeu em flagrante um homem por armazenamento e compartilhamento de conteúdo pornográfico infantil na internet.

O investigado, de 39 anos, tem como profissão se fantasiar de “palhaço” e aproveitava para atrair menores e conseguir material pornográfico infantil.

Ele foi preso durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça, em sua residência, no bairro Pacaembu, em Jundiaí – interior de São Paulo.

Durante a revista na residência e verificação no celular e computador do suspeito, os agentes localizaram diversos arquivos (vídeos e fotos) com conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes e ele próprio. As investigações apontaram que o investigado compartilhava os arquivos impróprios com outras pessoas.

Todo material foi apreendido e encaminhado à perícia. Ele foi preso e está à disposição da Justiça.

Com informações da Polícia Civil do Estado de São Paulo