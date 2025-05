Pais são presos suspeitos de torturar filha de 4 anos; mãe enviava vídeos das agressões ao pai

Um casal foi preso nesta segunda-feira (19), em Goiânia, suspeito de torturar a própria filha, uma criança de apenas 4 anos. De acordo com a Polícia Civil de Goiás (PCGO), a mãe, de 27 anos, gravava as agressões e enviava os vídeos para o pai da menina, com quem supostamente compartilhava a guarda.

A identidade dos suspeitos não foi divulgada. Por isso, até a última atualização desta reportagem, não havia informações sobre a defesa dos envolvidos.

Segundo as investigações, a mãe utilizava os registros das agressões como forma de chantagem contra o pai. As gravações, conforme apurado pela PC, mostram cenas extremamente violentas: ameaças com faca, enforcamento até a perda de consciência, puxões de cabelo, tapas, uso de objetos domésticos para ferir a criança, além de abuso verbal e xingamentos.

Os dois foram autuados pelos crimes de maus-tratos e tortura. A criança foi resgatada e está sob os cuidados de um familiar considerado responsável.

A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) segue com as investigações.