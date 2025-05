Temperatura em SP deve ficar próxima de 30° nesta terça (20) e tempo continua seco

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Os termômetros devem ficar próximos de 30°C na cidade de São Paulo mais uma vez nesta terça-feira (20). A expectativa é que a baixa umidade do ar continue por mais dois dias.

Previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) aponta que a tendência é que a máxima chegará a 29°C no meio da tarde desta terça no Mirante de Santana, na zona norte paulistana, onde é feita a medição oficial na cidade.

O chamado veranico, quando as temperaturas ficam de 3°C a 5°C acima da média esperada para o mês, é provocado por um bloqueio atmosférico imposto por uma grande massa de ar seco.

Mesmo sem previsão de chuva, o céu deve ficar com muitas nuvens nesta terça na região metropolitana de São Paulo.

A qualidade do ar tende a continuar baixa na capital paulista, em torno de 45%, aponta o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da Prefeitura de São Paulo.

Segundo a Climatempo, a umidade relativa do ar chegou a apenas 35% às 15h desta segunda-feira (19), também no Mirante de Santana.

A OMS (Organização Mundial de Saúde) estabelece que índices inferiores a 60% não são adequados para a saúde humana. Por isso, a indicação é que as pessoas reforcem a ingestão de água e evitem exposição ao sol, especialmente entre 10h e 16h.

Essa condição será mantida ao menos até esta quarta-feira (21), pois na quinta (22) está prevista a passagem de uma frente fria pelo litoral paulista, provocando queda gradual das temperaturas.

Na sexta (23), a máxima não deve passar de 23°C. Há possibilidade de chuva isolada.

“O nível de umidade deve aumentar muito a partir de quarta-feira com a passagem da frente fria pela costa paulista”, publicou a agência Climatempo na rede social X nesta segunda-feira.

CHUVA NA REGIÃO SUL

A passagem de duas frentes frias -a primeira delas chegou no domingo (18)-, fez o Inmet emitir alerta para chuvas volumosas no Rio Grande do Sul. Até esta terça-feira, em 24 horas devem ser registrados acumulados de até 100 mm em alguns municípios. Também há possibilidade de rajadas de vento de até 100 km/h.

A segunda frente fria deve ganhar força nesta terça-feira, aponta a Climatempo, mantendo instabilidade aos três estados da região Sul: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

“Além da chuva, as temperaturas também começam a cair, especialmente no Rio Grande do Sul, que já sente os primeiros efeitos do avanço de uma massa de ar frio associada à frente fria”, diz a Climatempo.