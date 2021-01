Pai viaja quase 1300 quilômetros de bicicleta para ver filha se formar

PUBLICIDADE

Há 11 anos, o produtor cultural Adalto de Freitas, de 52 anos, prometeu à Santa Cecília, padroeira dos músicos, que iria à formatura da filha de bicicleta, onde quer que ela estivesse. Para cumprir a promessa, ele saiu de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, até Joinville, região Norte de Santa Catarina. A viagem de 1.280 quilômetros durou 11 dias.

A filha de Adalto tem o mesmo nome da santa à qual a promessa foi dirigida. Na época, Cecília Bassetto tinha apenas 6 anos e havia contraído uma pneumonia. Adalto relatou ao Portal G1 que a infecção foi tão forte que chegou a afetar os órgãos vitais da menina.

Nesse contexto, Adalto fez a promessa:

“Se ela restabelecesse a saúde e realizasse o sonho da vida dela, eu faria três compromissos: primeiro, não beberia nada alcoólico; segundo, tudo que minha filha tivesse eu faria o máximo para proporcionar para outras crianças também; e terceiro, que onde quer que ela estivesse quando ela fosse se formar, eu iria até ela de bicicleta”, relatou em entrevista ao G1.

Em abril do ano passado, Adalto contraiu a Covid-19 e chegou a pensar que não conseguiria cumprir com a promessa. Alguns familiares propuseram que o produtor cultural conversasse com a santa para renegociar a promessa. No entanto, Adalto optou por levar a viagem adiante.

Cecília passou oito anos estudando na Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, única filial da instituição fora da Rússia. A formatura ocorreu nos dias 11, 12 e 13 de dezembro e contou com a presença do pai da jovem bailarina.

Para chegar ao destino, Adalto contou que percorreu 100 quilômetros ao dia e enfrentou frio, calor, sede, chuva e o medo de ser assaltado durante o percurso.

Ele saiu de casa no dia 26 de novembro, montado em uma bicicleta de 1989. Durante o percurso, o eixo da bicicleta quebrou e, no último trecho da viagem, o pneu furou. Mesmo assim, o produtor cultural chegou quatro dias antes da formatura da filha.

Mesmo sendo realizada de forma virtual, Adalto afirmou que a cerimônia “foi show”. Após a formatura, Cecília Bassetto se tornou uma das contratadas para atuar na Cia. Jovem Bolshoi Brasil no ano de 2021.